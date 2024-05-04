рф обстріляла цивільну інфраструктуру в Одеському районі. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n195002-troie-osib-postrajdaly-vnaslidok-raketnogo-udaru-rf-po-odeschyni.html

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Одеська область у суботу, 4 травня, була обстріляла російськими ракетами.

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Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі в Одеському районі, зафіксовано пошкодження. Поранення дістали троє осіб. Двох жінок довелося госпіталізувати, а чоловіку надали медичну допомогу на місці. Про це керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

У Національній поліції поінформували, що було завдано удару двома ракетами. Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки та збирають докази воєнного злочину рф.

Нагадаємо, 4 травня армія російської федерації атакувала цивільну інфраструктуру Харкова. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро осіб. А на виробничому підприємстві Індустріального району почалася сильна пожежа.