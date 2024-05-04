Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
рф обстріляла цивільну інфраструктуру в Одеському районі. Фото: Нацполіція

Троє осіб постраждали внаслідок ракетного удару рф по Одещині

4 тра 2024, 18:18
999

Одеська область у суботу, 4 травня, була обстріляла російськими ракетами.


.

Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі в Одеському районі, зафіксовано пошкодження. Поранення дістали троє осіб. Двох жінок довелося госпіталізувати, а чоловіку надали медичну допомогу на місці. Про це керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

У Національній поліції поінформували, що було завдано удару двома ракетами. Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки та збирають докази воєнного злочину рф.

рф обстріляла цивільну інфраструктуру в Одеському районі. Фото: Нацполіція

рф обстріляла цивільну інфраструктуру в Одеському районі. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 4 травня армія російської федерації атакувала цивільну інфраструктуру Харкова. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро осіб. А на виробничому підприємстві Індустріального району почалася сильна пожежа.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів