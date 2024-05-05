В Пасхальную ночь украинская ПВО уничтожила 23 из 24 российских кулича-камикадзе, есть попадание в Харькове

https://racurs.ua/n195010-v-pashalnuu-noch-ukrainskaya-pvo-unichtojila-23-iz-24-rossiyskih-kulicha-kamikadze-est-popadanie.html

Ракурс

Уночі російські окупанти атакували з північного та південного напрямків 24-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136.

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У Повітряних силах розповіли, що райони пусків — Курська область рф та мис Чауда в Криму.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 23 ударних БпЛА у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

У Харкові шахед влучив у приватний сектор, загорілися три приватні будинки, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Щонайменше один чоловік поранений після влучання «шахеда». Йому надають допомогу медики, повідомляє Суспільне. Дрон поцілив в землю поміж гаражами та житловими будинками, від вибуху зайнялися гаражі з автівками та господарчі споруди.