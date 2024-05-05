Кто-то "бомбочкой", другие - "солдатиком": мина на Днепре превратила российских морпехов в "десантников"

https://racurs.ua/n195022-kto-to-bombochkoy-drugie-soldatikom-mina-na-dnepre-prevratila-rossiyskih-morpehov.html

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Десяток російських солдатів однією міною було миттєво переведено з морських піхотинців у повітряно-космічні сили.

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Подарунок на маршруті окупантів залишили оператори підрозділу «Жах з небес» 123-ї окремої бригади територіальної оборони.

Десант ліквідовано на лівому березі тимчасово окупованої Херсонської області.

Оператор дрону підрозділу «Птахи Мадяра» зняв, як набитий десантом російський човен підривається на річковій міні десь на Херсонщині.