Хтось "бомбочкою", інші - "солдатиком": міна на Дніпрі перетворила російських морпіхів на "десантників"

Хтось «бомбочкою», інші — «солдатиком»: міна на Дніпрі перетворила російських морпіхів на «десантників»

https://racurs.ua/ua/n195022-htos-bombochkou-inshi-soldatykom-mina-na-dnipri-peretvoryla-rosiyskyh-morpihiv.html

5 тра 2024, 13:37 999

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