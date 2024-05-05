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Хтось "бомбочкою", інші - "солдатиком": міна на Дніпрі перетворила російських морпіхів на "десантників"
Хтось «бомбочкою», інші — «солдатиком»: міна на Дніпрі перетворила російських морпіхів на «десантників»https://racurs.ua/ua/n195022-htos-bombochkou-inshi-soldatykom-mina-na-dnipri-peretvoryla-rosiyskyh-morpihiv.htmlРакурс
Десяток російських солдатів однією міною було миттєво переведено з морських піхотинців у повітряно-космічні сили.
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Подарунок на маршруті окупантів залишили оператори підрозділу «Жах з небес» 123-ї окремої бригади територіальної оборони.
Десант ліквідовано на лівому березі тимчасово окупованої Херсонської області.
Оператор дрону підрозділу «Птахи Мадяра» зняв, як набитий десантом російський човен підривається на річковій міні десь на Херсонщині.