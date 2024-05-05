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Російські «визволителі» продовжують «звільняти» українські міста від інфраструктури.
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Так, в захопленій Авдіївці росіяни почали вивіз лому із залишків знищеного ними коксохімічного заводу. Про це сьогодні, 5 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що лом вивозять до порту окупованого Маріуполя. ЗДохід від реалізації отримають фірми-прокладки ватажка терористичного утворення «днр» дєніса пушиліна.
З покращень в зруйнованому місті лише поклонний хрест, який цинічно встановили окупанти на місці міста, якого більше немає, — наголошують у ЦНС. — Це і є «русскій мір»: руїни, смерть, бідність та «духовність».