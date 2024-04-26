Рашисты мобилизовали 60% горняков на оккупированных территориях

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Россияне массово мобилизуют шахтеров
Рашисты мобилизовали 60% горняков на оккупированных территорияхhttps://racurs.ua/n194734-rashisty-mobilizovali-60-gornyakov-na-okkupirovannyh-territoriyah.htmlРакурс
Російські окупанти визнали нерентабельними майже 100 зі 114 шахт на сході України.
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Значну кількість цих підприємств до невтішних економічних показників довели самі загарбники. Про це сьогодні, 26 квітня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Не тільки відсутністю бажання вкладати гроші в розвиток сфери. А й, до прикладу, через примусову мобілізацію, коли на шахті «Червоний партизан» ледве збирали по шість чоловіків у зміну, — наголошують в ОВА. — Загалом на тимчасово окупованих територіях було мобілізовано майже 60 відсотків гірників.