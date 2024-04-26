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Ракурс
Россияне массово мобилизуют шахтеров

Рашисты мобилизовали 60% горняков на оккупированных территориях

26 апр 2024, 10:36
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Російські окупанти визнали нерентабельними майже 100 зі 114 шахт на сході України.


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Значну кількість цих підприємств до невтішних економічних показників довели самі загарбники. Про це сьогодні, 26 квітня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Не тільки відсутністю бажання вкладати гроші в розвиток сфери. А й, до прикладу, через примусову мобілізацію, коли на шахті «Червоний партизан» ледве збирали по шість чоловіків у зміну, — наголошують в ОВА. — Загалом на тимчасово окупованих територіях було мобілізовано майже 60 відсотків гірників.

Источник: Ракурс


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