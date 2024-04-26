Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни масово мобілізують шахтарів

Рашисти мобілізували 60% гірників на окупованих територіях

26 кві 2024, 10:36
999

Російські окупанти визнали нерентабельними майже 100 зі 114 шахт на сході України.


.

Значну кількість цих підприємств до невтішних економічних показників довели самі загарбники. Про це сьогодні, 26 квітня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Не тільки відсутністю бажання вкладати гроші в розвиток сфери. А й, до прикладу, через примусову мобілізацію, коли на шахті «Червоний партизан» ледве збирали по шість чоловіків у зміну, — наголошують в ОВА. — Загалом на тимчасово окупованих територіях було мобілізовано майже 60 відсотків гірників.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів