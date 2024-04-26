Рашисти мобілізували 60% гірників на окупованих територіях

Росіяни масово мобілізують шахтарів

https://racurs.ua/ua/n194734-rashysty-mobilizuvaly-60-girnykiv-na-okupovanyh-terytoriyah.html

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Російські окупанти визнали нерентабельними майже 100 зі 114 шахт на сході України.

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Значну кількість цих підприємств до невтішних економічних показників довели самі загарбники. Про це сьогодні, 26 квітня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.