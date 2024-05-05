Чрезвычайники спасли цаплю во Львовской области, фото: ГСЧС

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На Львівщині надзвичайники врятували чаплю, яка посеред озера зачепилася мотузкою на гілках дерева на висоті близько 15 м.

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Про це сьогодні, 5 травня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Пташка не могла самостійно вивільнитись і висіла вниз головою. Рятувальники зняли її, доставили до берега та відвезли до орнітолога для надання подальшої допомоги, — вказано в повідомленні.

Подія сталася вчора, 4 травня, вдень у селі Воля-Гомулецька Львівського району.