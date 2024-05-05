Папу Римского пригласили на Саммит мира по Украине

Папа Римский Франциск и Владимир Зеленский, фото: «ТВ Центр»

https://racurs.ua/n195039-papu-rimskogo-priglasili-na-sammit-mira-po-ukraine.html

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Представники Швейцарії запросили Папу Римського Франциска на Глобальний саміт миру, проведення якого заплановане на 15−16 червня у швейцарському Бюргенштоку.

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Про це президент Швейцарії Віола Амгерд заявила в інтерв’ю виданню Blick.

Зазначається, що Амгерд зустрічалася з понтифіком 4 травня. Під час зустрічі обговорювалися, зокрема, війна росії проти України та інші «проблемні місця» у світі.

Ми запросили Святий Престол. Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції, — зазначила вона.

За словами Амгерд, зустріч із Франциском була «цікавим обміном думками», який пройшов у «теплій атмосфері».

Джерело: Blick