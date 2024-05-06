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Ракурс
В ЕС поддержали закупку странами Евросоюза оружия для Киева у украинского ОПК

В ЕС поддержали закупку странами Евросоюза оружия для Киева у украинского ОПК

6 мая 2024, 11:40
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У ЄС підтримали закупівлю країнами Євросоюзу зброї для Києва в українського ОПК


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Про це висловився глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Данія показала приклад, розпочавши шлях прямого інвестування в українську оборонну індустрію. Це шлях, яким потрібно йти. Закупівля обладнання в українських компаній чи у спільних європейських та українських підприємств, створених в Україні, це варіант, який ми будемо вивчати разом із країнами-членами, — сказав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна у понеділок.

Якщо обладнання, якого нагально потребує Україна, може бути швидко виготовлене українською оборонною промисловістю, то я скажу — давайте купувати у них. Давайте допоможемо їм виробляти (обладнання) вдома, — цитує Борреля «Європейська правда».

Нагадаємо, на початку весни Європейська комісія представила першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС, яка передбачає тісне залучення України.

5 березня Єврокомісія представила нову оборонно-промислову стратегію, яка має перевести економіку ЄС на військові рейки та тісно інтегрувати в неї Україну

У рамках нової стратегії, ЄС має відкрити в Києві офіс оборонних інновацій.

Єврокомісія також пропонує всередині союзу переходити на спільне виробництво й закупівлі. Наразі у ЄС надто багато типів одного й того ж виду зброї, на відміну від США, каже віцепрезидентка ЄК Маргрете Вестагер.

Згідно з новою стратегією, до 2030-го ЄС має витрачати щонайменше 50% свого оборонного бюджету в межах союзу і 60% до 2035-го.

З початку війни до червня 2023 року країни-члени витратили понад €100 млрд на оборонні закупівлі. Майже 80% з них витрачається за межами Європейського союзу, а лише на США припадає понад 60% витрат. Так не може більше тривати, — заявила Вестагер.

Источник: Ракурс


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