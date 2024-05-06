Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Возле Киева "на горячем" поймали агентурную группу ФСБ, готовившую координаты для авиаобстрелов Украины в преддверии Пасхи

Возле Киева «на горячем» поймали агентурную группу ФСБ, готовившую координаты для авиаобстрелов Украины в преддверии Пасхи

6 мая 2024, 12:12
999

СБУ затримала агентурну групу ФСБ, яка готувала координати для масованих авіаобстрілів Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей напередодні Великодня.


.

Серед пріоритетних цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та логістичні склади зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Крім того, окупанти сподівались отримати від своєї агентури «підтвердження» щодо актуальних геолокацій військових аеродромів, а також спецпідрозділів, які охороняють Генштаб ЗСУ.

Для виконання цих завдань російська спецслужба залучила двох своїх агентів з Умані та Лубен — завербованих 28-річних безробітних чоловіків.

Для конспірації фігуранти діяли порізно, але дистанційно «замикалися» на одного куратора з ФСБ.

Агентів затримали «на гарячому» неподалік Києва, де вони проводили дорозвідку поблизу потенційних цілей. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров