Возле Киева "на горячем" поймали агентурную группу ФСБ, готовившую координаты для авиаобстрелов Украины в преддверии Пасхи

https://racurs.ua/n195049-vozle-kieva-na-goryachem-poymali-agenturnuu-gruppu-fsb-gotovivshuu-koordinaty-dlya.html

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СБУ затримала агентурну групу ФСБ, яка готувала координати для масованих авіаобстрілів Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей напередодні Великодня.

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Серед пріоритетних цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та логістичні склади зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Крім того, окупанти сподівались отримати від своєї агентури «підтвердження» щодо актуальних геолокацій військових аеродромів, а також спецпідрозділів, які охороняють Генштаб ЗСУ.

Для виконання цих завдань російська спецслужба залучила двох своїх агентів з Умані та Лубен — завербованих 28-річних безробітних чоловіків.

Для конспірації фігуранти діяли порізно, але дистанційно «замикалися» на одного куратора з ФСБ.

Агентів затримали «на гарячому» неподалік Києва, де вони проводили дорозвідку поблизу потенційних цілей. Їм загрожує довічне ув’язнення.