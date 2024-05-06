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Біля Києва "на гарячому" зловили агентурну групу ФСБ, яка готувала координати для авіаобстрілів України напередодні Великодня
Біля Києва «на гарячому» зловили агентурну групу ФСБ, яка готувала координати для авіаобстрілів України напередодні Великодняhttps://racurs.ua/ua/n195049-bilya-kyieva-na-garyachomu-zlovyly-agenturnu-grupu-fsb-yaka-gotuvala-koordynaty-dlya.htmlРакурс
СБУ затримала агентурну групу ФСБ, яка готувала координати для масованих авіаобстрілів Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей напередодні Великодня.
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Серед пріоритетних цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та логістичні склади зберігання паливно-мастильних матеріалів.
Крім того, окупанти сподівались отримати від своєї агентури «підтвердження» щодо актуальних геолокацій військових аеродромів, а також спецпідрозділів, які охороняють Генштаб ЗСУ.
Для виконання цих завдань російська спецслужба залучила двох своїх агентів з Умані та Лубен — завербованих 28-річних безробітних чоловіків.
Для конспірації фігуранти діяли порізно, але дистанційно «замикалися» на одного куратора з ФСБ.
Агентів затримали «на гарячому» неподалік Києва, де вони проводили дорозвідку поблизу потенційних цілей. Їм загрожує довічне ув’язнення.