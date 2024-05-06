Количество изъятого кокаина в порту Гамбурга утроилось за последние пять лет

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Кількість вилученого кокаїну в порту Гамбурга втричі за останні п’ять років.

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Тони кокаїну з Південної Америки транспортуються до Європи через великі порти, центральну роль у схемі постачання наркотику до Німеччини грає порт Гамбурга, пише Bild.

Якщо в 2019 році, за офіційними даними, там знайшли 9,5 тонни кокаїну, то в 2023 році цей показник зріс до майже 34 тонн. Це робить Гамбург третім за значимістю портом для наркокартелів у Європі після Антверпена (Бельгія) та Роттердама (Нідерланди) із 116 тоннами та 59 тоннами відповідно.

При цьому чиновники дотримуються негласного правила, відповідно до якого на одні кілограми виявленого кокаїну припадає приблизно дев’ять кілограм наркотику, який у результаті потрапляє на європейський чорний ринок.

Влада Гамбурга побоюється, що введення жорсткого контролю в порту Роттердама змусить постачальників кокаїну транспортувати ще більші обсяги наркотиків через порт Гамбурга.

У лютому 2021 року в порту Гамбурга вилучили найбільшу партію кокаїну, яка будь-коли зустрічалася правоохоронцям у Європі. Тоді співробітники митниці виявили одразу 16 тонн білого порошку, захованого у транспортних контейнерах на вантажному судні з Парагваю.