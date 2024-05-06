Германия отзывает посла из Москвы, Берлин не будет делегировать представителей на "инаугурацию" путина

https://racurs.ua/n195056-germaniya-otzyvaet-posla-iz-moskvy-berlin-ne-budet-delegirovat-predstaviteley-na-inauguraciu.html

Ракурс

Уряд Німеччини відкликає посла у Москві Олександра Ламбсдорфа до Берліна для консультацій.

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Про це рішення повідомив у понеділок, 6 травня, представник Федерального міністерства закордонних справ у Берліні. Причина відкликання посла — російська кібератака на електронні поштові скриньки членів німецької партії СДПН.

Передбачається, що Олександр Ламбсдорф пробуде у Берліні тиждень, а потім повернеться до росії.

Уряд Німеччини вважає хакерську групу APT 28 відповідальною за використання критичної вразливості в Microsoft Outlook для злому облікових записів електронної пошти членів СДПН. Вважається, що хакери займалися цим як мінімум із березня 2022 року.

Крім того, кібератаки також були спрямовані проти державних установ та компаній у логістичному, оборонному, аерокосмічному та IT-секторах. Згідно з доповіддю, яку опублікував уряд Німеччини, за кібератаку на СДПН відповідає підрозділ російської військової розвідки ГРУ.

Крім того, Німеччина не делегуватиме своїх представників на так звану «інавгурацію» диктатора володимира путіна.