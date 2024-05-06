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Німеччина відкликає посла з Москви, Берлін не делегуватиме представників на "інавгурацію" путіна
Німеччина відкликає посла з Москви, Берлін не делегуватиме представників на «інавгурацію» путінаhttps://racurs.ua/ua/n195056-nimechchyna-vidklykaie-posla-z-moskvy-berlin-ne-deleguvatyme-predstavnykiv-na-inavguraciu-putina.htmlРакурс
Уряд Німеччини відкликає посла у Москві Олександра Ламбсдорфа до Берліна для консультацій.
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Про це рішення повідомив у понеділок, 6 травня, представник Федерального міністерства закордонних справ у Берліні. Причина відкликання посла — російська кібератака на електронні поштові скриньки членів німецької партії СДПН.
Передбачається, що Олександр Ламбсдорф пробуде у Берліні тиждень, а потім повернеться до росії.
Уряд Німеччини вважає хакерську групу APT 28 відповідальною за використання критичної вразливості в Microsoft Outlook для злому облікових записів електронної пошти членів СДПН. Вважається, що хакери займалися цим як мінімум із березня 2022 року.
Крім того, кібератаки також були спрямовані проти державних установ та компаній у логістичному, оборонному, аерокосмічному та IT-секторах. Згідно з доповіддю, яку опублікував уряд Німеччини, за кібератаку на СДПН відповідає підрозділ російської військової розвідки ГРУ.
Крім того, Німеччина не делегуватиме своїх представників на так звану «інавгурацію» диктатора володимира путіна.
Про це повідомила речниця МЗС ФРН Катрін Дешауер на брифінгу в понеділок, передає Укрінформ.
Німеччина не братиме участь у цьому заході, — зазначила вона.
На запитання про можливу присутність посла ФРН у Москві вона повторила:
Ми не будемо представлені.
Заступниця речника федерального уряду Крістіне Гоффманн своєю чергою додала, що Берлін не визнає російські вибори як законні, оскільки вони зовсім не відповідали демократичним стандартам.