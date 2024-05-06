владимир путин, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n195062-ukraina-ne-vidit-osnovaniy-priznavat-putina-legitimnym-prezidentom-rf-mid.html

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Україна не бачить правових підстав для визнання російського диктатора володимира путіна демократично обраним і легітимним президентом рф.

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Про це йдеться у заяві МЗС України, опублікованій сьогодні, 6 травня.

Зазначається, що проведені в березні так звані «вибори президента рф» супроводжувалися порушенням росією положень численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин, зокрема:

Статуту Організації Об'єднаних Націй;

Декларації про принципи міжнародного права;

Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни;

Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі;

десятків резолюцій Генасамблеї ООН.

Зокрема, наголошують у МЗС, брутальним порушенням загальновизнаних норм та принципів міжнародного права стала незаконна організація так званого виборчого процесу на тимчасово окупованих росією суверенних територіях України зі свідомим залученням погрозами і шантажем до участі у ньому мільйонів громадян України, які мешкають на ТОТ або під примусом були переміщені на територію рф.

У МЗС зазначають, що такі дії кремлівського режиму свідчать, що:

керівництво рф не визнає своєї відповідальності та не збирається припиняти незаконну, неспровоковану та невиправдану повномасштабну збройну агресію проти України, яка триває вже понад два роки і спричиняє численні людські жертви й руйнування;

вдаючись до пропаганди і маніпуляцій, керівництво рф використовує участь виборців і підсумки голосування для виправдання військового вторгнення в Україну та агресивної політики щодо інших держав.

Виходячи з викладеного, а також враховуючи чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна, Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації, — наголошують у МЗС.

Україна також закликає інші держави, міжнародні організації та громадськість не визнавати результати російських псевдовиборів.