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владимир путин, фото: РИА «Новости»
Украина не видит оснований признавать путина легитимным президентом рф — МИДhttps://racurs.ua/n195062-ukraina-ne-vidit-osnovaniy-priznavat-putina-legitimnym-prezidentom-rf-mid.htmlРакурс
Україна не бачить правових підстав для визнання російського диктатора володимира путіна демократично обраним і легітимним президентом рф.
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Про це йдеться у заяві МЗС України, опублікованій сьогодні, 6 травня.
Зазначається, що проведені в березні так звані «вибори президента рф» супроводжувалися порушенням росією положень численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин, зокрема:
- Статуту Організації Об'єднаних Націй;
- Декларації про принципи міжнародного права;
- Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни;
- Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі;
- десятків резолюцій Генасамблеї ООН.
Зокрема, наголошують у МЗС, брутальним порушенням загальновизнаних норм та принципів міжнародного права стала незаконна організація так званого виборчого процесу на тимчасово окупованих росією суверенних територіях України зі свідомим залученням погрозами і шантажем до участі у ньому мільйонів громадян України, які мешкають на ТОТ або під примусом були переміщені на територію рф.
У МЗС зазначають, що такі дії кремлівського режиму свідчать, що:
- керівництво рф не визнає своєї відповідальності та не збирається припиняти незаконну, неспровоковану та невиправдану повномасштабну збройну агресію проти України, яка триває вже понад два роки і спричиняє численні людські жертви й руйнування;
- вдаючись до пропаганди і маніпуляцій, керівництво рф використовує участь виборців і підсумки голосування для виправдання військового вторгнення в Україну та агресивної політики щодо інших держав.
Виходячи з викладеного, а також враховуючи чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна, Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації, — наголошують у МЗС.
Україна також закликає інші держави, міжнародні організації та громадськість не визнавати результати російських псевдовиборів.