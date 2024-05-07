ВСУ за сутки уничтожили более тысячи оккупантов и 25 танков. Фото:

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Ракурс

Військові втрати росії у війні з Україною зросли ще на 1 тис. 160 осіб.

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За добу ЗСУ ліквідували не тільки таке число окупантів, але й знищили 25 танків, 14 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, одну систему ППО, 32 одиниці автомобільної та дев’ять — спеціальної техніки. Про це 7 квітня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 476 тис. 460 (+1 тис. 160) осіб,

танків — 7 тис. 405 (+25) од,

бойових броньованих машин — 14 тис. 227 (+14) од,

артилерійських систем — 12 тис. 287 (+37) од,

РСЗВ — 1 тис. 57 (+0) од,

засоби ППО — 792 (+1) од,

літаків — 349 (+0) од,

гелікоптерів — 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9 тис. 717 (+34),

крилаті ракети — 2 тис. 149 (+1),

кораблі/катери — 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 16 тис. 509 (+32) од,

спеціальна техніка — 2 тис. 17 (+9).

Нагадаємо, 6 травня підрозділ Головного управління розвідки МО України Group 13 за допомогою ударного морського дрона Magura V5 знищив російський швидкісний патрульний катер проекту 12150 «Манґуст».