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Загальні бойові втрати противника
з 24.02.22 по 07.05.24 орієнтовно склали:
ВСУ за сутки уничтожили более тысячи оккупантов и 25 танков. Фото:
Более тысячи оккупантов и 25 танков уничтожили ВСУ за суткиhttps://racurs.ua/n195076-bolee-tysyachi-okkupantov-i-25-tankov-unichtojili-vsu-za-sutki.htmlРакурс
Військові втрати росії у війні з Україною зросли ще на 1 тис. 160 осіб.
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За добу ЗСУ ліквідували не тільки таке число окупантів, але й знищили 25 танків, 14 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, одну систему ППО, 32 одиниці автомобільної та дев’ять — спеціальної техніки. Про це 7 квітня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника
- особового складу — близько 476 тис. 460 (+1 тис. 160) осіб,
- танків — 7 тис. 405 (+25) од,
- бойових броньованих машин — 14 тис. 227 (+14) од,
- артилерійських систем — 12 тис. 287 (+37) од,
- РСЗВ — 1 тис. 57 (+0) од,
- засоби ППО — 792 (+1) од,
- літаків — 349 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9 тис. 717 (+34),
- крилаті ракети — 2 тис. 149 (+1),
- кораблі/катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16 тис. 509 (+32) од,
- спеціальна техніка — 2 тис. 17 (+9).
Нагадаємо, 6 травня підрозділ Головного управління розвідки МО України Group 13 за допомогою ударного морського дрона Magura V5 знищив російський швидкісний патрульний катер проекту 12150 «Манґуст».