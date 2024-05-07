Военнообязанный внезапно скончался на территории Криворожского ТЦК. Фото:

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Ракурс

Військовозобов’язаний помер на території Криворізького Територіального центру комплектування.

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Трагічний випадок стався 5 травня на території Саксаганського ТЦК та СП у Кривому Розі. Чоловікові раптом різко стало зле. Різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу. Про це Дніпропетровський обласний ТЦК та СП 7 травня повідомив у Facebook.

Врятувати військовозобов’язаного не вдалося. Поліцейські, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу.

За фактом смерті громадянина тривають слідчі дії правоохоронних органів, до завершення яких просимо утриматись від емоційних і неперевірених заяв та суджень, — заявили в ТЦК.

Нагадаємо, 3 травня у Виноградові на Закарпатті група ромів прийшла до будівлі військкомату та намагалася силою відчинити вхідні ворота. Люди заявляли, що воєнкоми незаконно викрали їхніх товаришів. У конфлікту військовослужбовці почали стріляти у повітря.