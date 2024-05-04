Група ромів блокувала ТЦК на Закарпатті. Фото: «Закарпаття 24»

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Конфлікт військовозобов’язаних з працівниками ТЦК спровокував стрілянину на Закарпатті.

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У місті Виноградів на Закарпатті ввечері 3 травня група ромів прийшла до будівлі військкомату та намагалася силою відчинити вхідні ворота. Натовп був обурений через дії воєнкомів — люди заявляли про викрадення їхніх товаришів. У ході конфлікту пролунали постріли. Про це повідомило місцеве медіа «Закарпаття 24».

У поліції Закарпатської області зазначили, що біля входу на територію Виноградівського військкомату зібралося орієнтовно 10 осіб, які «порушували публічний порядок і хуліганили». Працівники ТЦК почали стріляти у повітря, коли обурений натовп почав ламати ворота.

Правоохоронці стверджують, що ніхто не постраждав. Слідчі розслідують хуліганство й обіцяють надати правову оцінку діям кожного з учасників вчорашнього інциденту. Цивільним загрожує тюремний строк до семи років.

Нагадаємо, в Асоціації міжнародних автоперевізників заявляли, що працівники ТЦК знімають водіїв фур із міжнародних рейсів і мобілізують. Під час повернення в Україну з-за кордону їх зупиняють, перевіряють документи та пропонують поїхати до ТЦК. Якщо вони відмовляються, їх доставляють силоміць.

Джерело: «Закарпаття 24»