Перевізники скаржаться на ТЦК - водіїв на кордоні силоміць знімають з рейсів

https://racurs.ua/ua/n194839-pereviznyky-skarjatsya-na-tck-vodiyiv-na-kordoni-sylomic-znimaut-z-reysiv.html

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Працівники ТЦК знімають водіїв фур із міжнародних рейсів і мобілізують.

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Під час повернення в Україну з-за кордону їх зупиняють, перевіряють документи та пропонують поїхати до ТЦК. Якщо вони відмовляються, їх доставляють силоміць.

Обіцяють, що перевірять документи та відпустять, але після проходження військово-лікарської комісії відправляють до навчального центру. Звʼязок із такими водіями майже одразу зникає, тим часом автомобілі стоять на дорозі чи пункті пропуску, де їх залишили, доки інший водій їх не забере. При цьому саме мобілізовані водії несуть відповідальність за вантаж, який вони залишають на дорозі, — повідомляє Асоціація міжнародних автоперевізників (АсМАП).

Асоціація нагадала, що транспортне забезпечення належить до життєво важливих сфер економіки.