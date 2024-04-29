У Польщі розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною

У Польщі завершилися акції з блокування кордону з Україною, фото: Straz_Graniczna

https://racurs.ua/ua/n194828-u-polschi-rozblokuvaly-vsi-punkty-propusku-na-kordoni-z-ukrayinou.html

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У Польщі в ніч на сьогодні, 29 квітня, розблокували усі пункти пропуску на кордоні з Україною.

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Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики України.

Висловлюємо вдячність польському Міністерству за конструктивну роботу з розблокування кордону. А також галузевим асоціаціям обох країн. Переговори, які тривали, були нелегкими, але головне, що ми маємо результат, — наголосив міністр агрополітики України Микола Сольський.

Зазначається, що переговори між міністерствами та асоціаціями продовжуватимуться і надалі.