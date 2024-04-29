У Польщі розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною

У Польщі розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україноюhttps://racurs.ua/ua/n194828-u-polschi-rozblokuvaly-vsi-punkty-propusku-na-kordoni-z-ukrayinou.htmlРакурс
У Польщі в ніч на сьогодні, 29 квітня, розблокували усі пункти пропуску на кордоні з Україною.
Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики України.
Висловлюємо вдячність польському Міністерству за конструктивну роботу з розблокування кордону. А також галузевим асоціаціям обох країн. Переговори, які тривали, були нелегкими, але головне, що ми маємо результат, — наголосив міністр агрополітики України Микола Сольський.
Зазначається, що переговори між міністерствами та асоціаціями продовжуватимуться і надалі.
Сторони домовилися щомісяця обмінюватися цифрами щодо транзиту сільськогосподарської продукції, щоб контролювати ситуацію, — зазначають у відомстві. — Наступна зустріч міністрів сільського господарства України та Польщі запланована на 7 травня, на ній обговорять умови співпраці влітку.