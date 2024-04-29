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Ракурс
У Польщі завершилися акції з блокування кордону з Україною, фото: Straz_Graniczna

У Польщі розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною

29 кві 2024, 13:26
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У Польщі в ніч на сьогодні, 29 квітня, розблокували усі пункти пропуску на кордоні з Україною.


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Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики України.

Висловлюємо вдячність польському Міністерству за конструктивну роботу з розблокування кордону. А також галузевим асоціаціям обох країн. Переговори, які тривали, були нелегкими, але головне, що ми маємо результат, — наголосив міністр агрополітики України Микола Сольський.

Зазначається, що переговори між міністерствами та асоціаціями продовжуватимуться і надалі.

Сторони домовилися щомісяця обмінюватися цифрами щодо транзиту сільськогосподарської продукції, щоб контролювати ситуацію, — зазначають у відомстві. — Наступна зустріч міністрів сільського господарства України та Польщі запланована на 7 травня, на ній обговорять умови співпраці влітку.

Джерело: Ракурс


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