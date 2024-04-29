Ракурсhttps://racurs.ua/
Польські мітингувальники припинили акцію перед ще одним пунктом пропуску, фото: Держприкордонслужба
Рух вантажівок відновився у пункті пропуску «Рава-Руська — Гребенне»https://racurs.ua/ua/n194825-ruh-vantajivok-vidnovyvsya-u-punkti-propusku-rava-ruska-grebenne.htmlРакурс
У Польщі фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Гребенне — Рава-Руська».
.
Оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі. Про це сьогодні, 29 квітня, повідомляє прес-служба ДПСУ.
Водночас, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту, — наголошують у Держприкордонслужбі.