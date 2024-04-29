Польські мітингувальники припинили акцію перед ще одним пунктом пропуску, фото: Держприкордонслужба

https://racurs.ua/ua/n194825-ruh-vantajivok-vidnovyvsya-u-punkti-propusku-rava-ruska-grebenne.html

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У Польщі фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Гребенне — Рава-Руська».

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Оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі. Про це сьогодні, 29 квітня, повідомляє прес-служба ДПСУ.