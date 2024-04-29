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Ракурс
Польські мітингувальники припинили акцію перед ще одним пунктом пропуску, фото: Держприкордонслужба

Рух вантажівок відновився у пункті пропуску «Рава-Руська — Гребенне»

29 кві 2024, 11:57
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У Польщі фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Гребенне — Рава-Руська».


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Оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі. Про це сьогодні, 29 квітня, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Водночас, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту, — наголошують у Держприкордонслужбі.

Джерело: Ракурс


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