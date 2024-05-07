Бойцы бригады «Месть» дронами уничтожили позиции оккупантов. Фото:

https://racurs.ua/n195082-pogranichniki-dronami-unichtojili-pozicii-okkupantov-video.html

Ракурс

Українські прикордонники провели серію вдалих влучань по позиціях окупантів.

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По ворогах відпрацювали оператори дронів та мінометники. Бійці з бригади «Помста» закидали боєприпаси точнісінько в бліндажі та корегували роботу міномета по ворожих позиціях. Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Telegram.

На кадрах, які оприлюднили військові, видно, що внаслідок влучань були знищені близько десятка позицій окупантів, які розмістились у лісосмугах на точках фронту, де ведуться активні бойові дії.

Нагадаємо, українські військові скидами гранат з ударних безпілотників знищили двох окупантів, укриття та позашляховик ворога на Бахмутському напрямку. Відео своєї роботи захисники опублікували в мережі.