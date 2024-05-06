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Знищення укриття ворога, скріншот відео
ЗСУ скидами з дронів знищили укриття окупантів на Бахмутському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195070-zsu-skydamy-z-droniv-znyschyly-ukryttya-okupantiv-na-bahmutskomu-napryamku-video.htmlРакурс
Українські військові скидами гранат з ударних безпілотників знищили двох окупантів, укриття та позашляховик ворога на Бахмутському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 6 травня, опубліковане у Telegram-каналі військового формування Держприкордонслужби — бригади «Помста».
Ударні дрони підрозділу «Фенікс» бригади «Помсти» продовжують знищувати ворога на Донеччині, — зазначається в описі відео. — Внаслідок скидів гранат з квадрокоптера «Mavic» ліквідовано двох окупантів, знищено укриття противника та позашляховик.