Знищення укриття ворога, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n195070-zsu-skydamy-z-droniv-znyschyly-ukryttya-okupantiv-na-bahmutskomu-napryamku-video.html

Ракурс

Українські військові скидами гранат з ударних безпілотників знищили двох окупантів, укриття та позашляховик ворога на Бахмутському напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 6 травня, опубліковане у Telegram-каналі військового формування Держприкордонслужби — бригади «Помста».