Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение укрытия врага, скриншот видео
ВСУ сбросами с дронов уничтожили укрытие оккупантов на Бахмутском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195070-vsu-sbrosami-s-dronov-unichtojili-ukrytie-okkupantov-na-bahmutskom-napravlenii-video.htmlРакурс
Українські військові скидами гранат з ударних безпілотників знищили двох окупантів, укриття та позашляховик ворога на Бахмутському напрямку.
.
Відповідне відео сьогодні, 6 травня, опубліковане у Telegram-каналі військового формування Держприкордонслужби — бригади «Помста».
Ударні дрони підрозділу «Фенікс» бригади «Помсти» продовжують знищувати ворога на Донеччині, — зазначається в описі відео. — Внаслідок скидів гранат з квадрокоптера «Mavic» ліквідовано двох окупантів, знищено укриття противника та позашляховик.