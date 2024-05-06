Уничтожение укрытия врага, скриншот видео

https://racurs.ua/n195070-vsu-sbrosami-s-dronov-unichtojili-ukrytie-okkupantov-na-bahmutskom-napravlenii-video.html

Ракурс

Українські військові скидами гранат з ударних безпілотників знищили двох окупантів, укриття та позашляховик ворога на Бахмутському напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 6 травня, опубліковане у Telegram-каналі військового формування Держприкордонслужби — бригади «Помста».