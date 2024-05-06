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Ракурс
Уничтожение укрытия врага, скриншот видео

ВСУ сбросами с дронов уничтожили укрытие оккупантов на Бахмутском направлении (ВИДЕО)

6 мая 2024, 21:28
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Українські військові скидами гранат з ударних безпілотників знищили двох окупантів, укриття та позашляховик ворога на Бахмутському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 6 травня, опубліковане у Telegram-каналі військового формування Держприкордонслужби — бригади «Помста».

Ударні дрони підрозділу «Фенікс» бригади «Помсти» продовжують знищувати ворога на Донеччині, — зазначається в описі відео. — Внаслідок скидів гранат з квадрокоптера «Mavic» ліквідовано двох окупантів, знищено укриття противника та позашляховик.

Источник: Ракурс


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