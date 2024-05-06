Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n195066-vsu-unichtojili-vrajeskuu-bmp-blagodarya-distancionnomu-minirovaniu-pod-avdeevkoy-video.html

Ракурс

Захисники України з Батареї управління і артилерійської розвідки 47-ї окремої механізованої бригади завдяки дистанційному мінуванню знищили російську БМП.

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Подія сталася під Авдіївкою. Відповідне відео сьогодні, 6 травня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.