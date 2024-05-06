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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

ВСУ уничтожили вражескую БМП благодаря дистанционному минированию под Авдеевкой (ВИДЕО)

6 мая 2024, 19:32
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Захисники України з Батареї управління і артилерійської розвідки 47-ї окремої механізованої бригади завдяки дистанційному мінуванню знищили російську БМП.


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Подія сталася під Авдіївкою. Відповідне відео сьогодні, 6 травня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Завдяки дистанційному мінуванню за допомогою дрону «Вампір» було знищено ворожу БМП, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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