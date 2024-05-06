Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
ВСУ уничтожили вражескую БМП благодаря дистанционному минированию под Авдеевкой (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195066-vsu-unichtojili-vrajeskuu-bmp-blagodarya-distancionnomu-minirovaniu-pod-avdeevkoy-video.htmlРакурс
Захисники України з Батареї управління і артилерійської розвідки 47-ї окремої механізованої бригади завдяки дистанційному мінуванню знищили російську БМП.
.
Подія сталася під Авдіївкою. Відповідне відео сьогодні, 6 травня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
Завдяки дистанційному мінуванню за допомогою дрону «Вампір» було знищено ворожу БМП, — вказано в описі відео.