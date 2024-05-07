Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Тела троих мужчин достали из реки Тиса. Фото: ГСЧС

Тела трех мужчин вытащили из реки Тиса (ФОТО)

7 мая 2024, 14:49
999

Троє осіб загинули при спробі перепливати прикордонну річку Тиса.


.

У цій річці виявили тіла відразу трьох чоловіків. Одне з тіл у воді знайшов місцевий рибалка. Коли на місце прибули рятувальники та поліція, з’ясувалося, що загиблим виявився 28-річний житель Івано-Франківщини. Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Telegram.

Згодом прикордонники та силовики виявили тіла ще двох чоловіків. Одному із них було 20 років.

У ДПСУ закликали українців не ризикувати життям, адже, попри зниження рівня води, річка Тиса залишається небезпечною.

Тіла трьох чоловіків дістали з річки Тиса. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, 6 травня в річці Тиса були виявлені тіла шести потопельників. Чотири тіла знайшли на українській стороні, а ще два — на румунській.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров