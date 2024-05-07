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Ракурс
Тіла трьох чоловіків дістали з річки Тиса. Фото:

Тіла трьох чоловіків дістали з річки Тиса (ФОТО)

7 тра 2024, 14:49
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Троє осіб загинули при спробі перепливати прикордонну річку Тиса.


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У цій річці виявили тіла відразу трьох чоловіків. Одне з тіл у воді знайшов місцевий рибалка. Коли на місце прибули рятувальники та поліція, з’ясувалося, що загиблим виявився 28-річний житель Івано-Франківщини. Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Telegram.

Згодом прикордонники та силовики виявили тіла ще двох чоловіків. Одному із них було 20 років.

У ДПСУ закликали українців не ризикувати життям, адже, попри зниження рівня води, річка Тиса залишається небезпечною.

Тіла трьох чоловіків дістали з річки Тиса. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, 6 травня в річці Тиса були виявлені тіла шести потопельників. Чотири тіла знайшли на українській стороні, а ще два — на румунській.

Джерело: Ракурс


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