СБУ викрила мережу агентів 5-ї служби ФСБ рф. Фото: СБ України

https://racurs.ua/ua/n195087-agenty-fsb-gotuvaly-vbyvstvo-zelenskogo-zradnykiv-zatrymaly.html

Ракурс

Вбивство президента Володимира Зеленського готувала російська агентура в Україні.

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СБУ затримала двох полковників УДО та викрила мережу агентів 5-ї служби ФСБ російської федерації. Окрім Володимира Зеленського ворог планував ліквідувати голову СБ України Василя Малюка, очільника Головного управління розвідки МОУ Кирила Буданова. Зокрема, вбивство Буданова вороги збирались провести перед Великоднем. Про це прес-центр Служби безпеки України 7 травня повідомив у Telegram.

Слідчі з’ясували, що спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. По будинку, де мав перебувати посадовець, росіяни хотіли вдарити ракетою.

А осіб, які залишилися б на місці ураження, ворог хотів атакувати дроном, а потім знову атакувати ракетою.

Озброєння для російського агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. Злочини зрадників СБУ поетапно задокументувала.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ затримала агента російських спецслужб, яка шпигувала за понтонними переправами українських Сил оборони через річки Донеччини. Окупанти планували наземні операції й готувати повітряні удари по місцях зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.