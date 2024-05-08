Великобритания вышлет российского военного атташе за «злонамеренную деятельность»

https://racurs.ua/n195129-velikobritaniya-vyshlet-rossiyskogo-voennogo-attashe-za-zlonamerennuu-deyatelnost.html

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Влада Великої Британії збирається вислати військового аташе росії з країни у відповідь на те, що міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі назвав «зловмисною діяльністю» Москви.

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Про це повідомляє 8 травня Reuters.

Ми надішлемо російського військового аташе, неоголошеного офіцера військової розвідки, — сказав Клеверлі, виступаючи перед парламентом 8 травня.

Крім того, за словами міністра, влада позбавить статусу дипломатичних приміщень кілька об'єктів нерухомості у Великій Британії, пов’язаних з росією.

Також Велика Британія запровадить нові обмеження на видачу російських дипломатичних віз, зокрема обмежить термін перебування російських дипломатів у країні.

За словами міністра, Велика Британія стала «надзвичайно складним операційним середовищем для російських розвідувальних служб», але вжиті заходи «тільки зміцнять нашу стійкість до російської загрози».

Клеверлі додав, що у відповідь на заходи Великої Британії очікує, що з боку уряду росії звучатимуть «звинувачення у русофобії, теорії змови та істерія», але британський уряд «не буде обдурений».

Наша відповідь буде рішучою і твердою. Ми маємо чітке послання росії: припиніть цю незаконну війну, виведіть свої війська з України, припиніть цю шкідливу діяльність, — сказав міністр.

Офіційний представник МЗС рф Марія Захарова заявила ТАРС, коментуючи рішення Лондона вислати російського військового аташе, що «росія дасть адекватну відповідь».

Наприкінці квітня двох мешканців Великої Британії звинуватили у підпалі складу, на якому зберігалися озброєння, призначені для допомоги Україні. Правоохоронні органи вважають, що це агенти, які діяли за вказівкою влади рф. Представник МЗС рф Марія Захарова називала звинувачення у причетності росії до підпалу абсурдними.