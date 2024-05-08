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Троллейбус в Черкассах влетел в "пожарку" и проехал полквартала по тротуару
Троллейбус в Черкассах влетел в «пожарку» и проехал полквартала по тротуару (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195138-trolleybus-v-cherkassah-vletel-v-pojarku-i-proehal-polkvartala-po-trotuaru-video.htmlРакурс
Жахливе ДТП сталося 8 травня у Черкасах на бульварі Шевченка.
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Тролейбус в’їхав у пожежний автомобіль, а потім на тротуар з пішоходами. Наразі відомо про 14 постраждалих, серед них — три дитини та чотири працівники ДСНС.
Їх життю нічого не загрожує — розповіли у поліції.
На своєму шляху зніс дорожні знаки та пошкодив світлофор.
Очевидці пишуть у соцмережах, що тролейбус не пропустив пожежне авто, вдарив його і перевернув, а згодом сам проїхав пів кварталу по тротуару. На місці було шість «швидких».