Троллейбус в Черкассах влетел в "пожарку" и проехал полквартала по тротуару

https://racurs.ua/n195138-trolleybus-v-cherkassah-vletel-v-pojarku-i-proehal-polkvartala-po-trotuaru-video.html

Ракурс

Жахливе ДТП сталося 8 травня у Черкасах на бульварі Шевченка.

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Тролейбус в’їхав у пожежний автомобіль, а потім на тротуар з пішоходами. Наразі відомо про 14 постраждалих, серед них — три дитини та чотири працівники ДСНС.

Їх життю нічого не загрожує — розповіли у поліції.

На своєму шляху зніс дорожні знаки та пошкодив світлофор.

Очевидці пишуть у соцмережах, що тролейбус не пропустив пожежне авто, вдарив його і перевернув, а згодом сам проїхав пів кварталу по тротуару. На місці було шість «швидких».