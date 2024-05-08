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Ракурс
Тролейбус у Черкасах вʼїхав у пожежне авто і проїхав пів кварталу тротуаром

Тролейбус у Черкасах влетів у пожежне авто і проїхав пів кварталу тротуаром (ВІДЕО)

8 тра 2024, 20:14
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Жахливе ДТП сталося 8 травня у Черкасах на бульварі Шевченка.


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Тролейбус в’їхав у пожежний автомобіль, а потім на тротуар з пішоходами. Наразі відомо про 14 постраждалих, серед них — три дитини та чотири працівники ДСНС.

Їх життю нічого не загрожує — розповіли у поліції.

На своєму шляху зніс дорожні знаки та пошкодив світлофор.

Очевидці пишуть у соцмережах, що тролейбус не пропустив пожежне авто, вдарив його і перевернув, а згодом сам проїхав пів кварталу по тротуару. На місці було шість «швидких».

Джерело: Ракурс


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