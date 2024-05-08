Військові відповіли ФК “Хуст” щодо затримання їхнього футболіста місцевим ТЦК

https://racurs.ua/ua/n195137-viyskovi-vidpovily-fk-hust-schodo-zatrymannya-yihnogo-futbolista-miscevym-tck.html

Ракурс

25-річного гравця ФК «Хуст» Миколу Сираша силоміць затримали та доставили до військкомату. В ОК «Захід» відреагували на обурення футбольного клубу «Хуст» щодо затримання їхнього гравця місцевим ТЦК.

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Вболіваємо за український футбол, але захист України ставимо на перше місце. У той час, коли сотні видатних спортсменів у лавах Сил оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м’яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України і ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни, — наголосили в оперативному командуванні.

Раніше ФК «Хуст» заявив, що їхнього гравця Миколу Сираша затримали на вокзалі працівники Хустського ТЦК та СП і доправили до військкомату, хоча Сирашу 25 років, а закон про мобілізацію ще не набув чинності.

Декілька клубів в Україні визнали критично важливими об'єктами, а їхні гравці відповідно — отримали бронювання від мобілізації. Чи можливе проведення всеукраїнських змагань, в яких буде брати участь 3 клуби? Що робити іншим клубам? Про яку конкуренцію та розвиток футболу може йти мова? Чи можуть працювати українські професійні клуби в таких умовах? — обурилися в клубі.

Пакування" в бусики — це шлях у нікуди. Люди, які цим займаються, працюють проти нашої країни, — вважає головний тренер клубу.

Він приїхав потягом до Хуста, і представники ТЦК його забрали прямо на вокзалі. Я вважаю, незаконно. Не було ні повістки, нічого, його просто відвезли у військкомат і зв’язок із ним зник. Ми грали на виїзді, і Сираш після матчу відпросився на один день, бо в нього хвора дитина, і її треба було відвезти в лікарню. Коля поїхав до Києва, він переселенець із Чернігова, живе в Ірпені. Сираш весь цей час опікувався дитиною, а вчора повернувся і сталося таке. Зараз його дружина в Києві одна з хворою дитиною", — розповів головний тренер «Хуста» Володимир Циткін.

Він вважає, що «тут питання не у футболістах, а в певних правилах і законах», бо якщо проводиться чемпіонат, то мають бути гарантії участі для футболістів на час його проведення. Інакше команди будуть розпадатися.