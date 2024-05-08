Побоювання Білого дому щодо зростання цін на нафту внаслідок ударів ЗСУ недоречні, - Foreign Affairs

https://racurs.ua/ua/n195136-pobouvannya-bilogo-domu-schodo-zrostannya-cin-na-naftu-vnaslidok-udariv-zsu-nedorechni-foreign.html

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Україна має продовжувати завдати ударів по російських нафтопереробних заводах.

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Видання Foreign Affairs пише, що побоювання Білого дому щодо зростання світових цін на нафту є недоречними.

Атаки на НПЗ знищили близько 14% нафтопереробних потужностей рф і змусили уряд запровадити заборону на експорт бензину. Але адміністрація Байдена розкритикувала удари.

Видання пише, що насправді ці атаки знижують здатність росії перетворювати нафту на придатні для використання продукти, але не впливають на обсяг нафти, яку країна може видобувати або експортувати.

Фактично, з меншими внутрішніми нафтопереробними потужностями рф буде змушена експортувати більше сирої нафти, а не менше, що призведе до падіння світових цін, а не до їх зростання. І російські фірми вже почали продавати більше непереробленої нафти за кордон. Поки атаки обмежуються НПЗ, вони навряд призведуть до підвищення цін на нафту для західних споживачів.

Проте вони можуть завдати болю всередині росії, де ціни на нафтопродукти, такі як бензин і дизельне пальне, почали стрімко зростати. Удари досягають тих самих цілей, які західні партнери України ставили перед собою, але не змогли досягти за допомогою санкцій: послабити фінансову і логістичну спроможність рф вести війну, обмеживши при цьому шкоду для світової економіки.

Foreign Affairs пише, що США, для зменшення ризиків, слід ані допомагати Україні продовжувати ці удари, ані навіть публічно заохочувати їх. Але Білий Дім не має відмовляти Україну від взятого курсу атак на НПЗ.

Удари впливають на можливості рф перетворювати сиру нафту на паливо, але експорт сирої нафти збільшується, що веде до зниження світових цін.

На ремонт НПЗ можуть піти роки, а всередині рф вже почали різко зростати ціни на нафтопродукти, такі як бензин і дизельне пальне.