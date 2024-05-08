Как работать мобилизация заключенных в Украине

https://racurs.ua/n195139-kak-budet-rabotat-mobilizaciya-zakluchennyh-v-ukraine-obyasnili-v-sluge-naroda.html

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Верховна Рада 8 травня ухвалила законопроект, що дозволяє мобілізацію до Збройних сил України деяких категорій засуджених.

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Лідер партії «Слуга народу» Олена Шуляк розповіла, як він працюватиме, на офіційному сайті СН.

Закон забороняє мобілізацію засуджених за тяжкі злочини, наприклад, умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, а також тих, хто одержав терміни за злочини проти національної безпеки.

Обмеження також стосуються засуджених за корупцію чиновників.

Однак, за словами Шуляк, у фінальній версії закону умовно-дострокове звільнення заради служби у ЗСУ дозволили тим, хто скоїв ненавмисне вбивство (за винятком тих, хто вчинив такий злочин у стані наркотичного сп’яніння або під впливом лікарських препаратів).

Як уточнила Шуляк, мобілізація ув’язнених можлива лише за рішенням суду та має бути добровільним рішенням людини, за умови згоди командира військової частини.

Ув’язнений має бути придатний до служби у ЗСУ за своїм психічним станом та здоров’ям. До закінчення терміну покарання має залишитися трохи більш як три роки.

Ув’язненим, яким залишилося відбувати покарання довше, ніж три роки, а також довічно засудженим, відмовлятимуть одразу без права перегляду, розповідає Українська служба Бі-Бі-Сі.

Служити колишні ув’язнені будуть у спеціальних підрозділах, за ними спостерігатимуть командири військової частини, куди вони потрапляють.

Якщо звільнені для служби у ЗСУ вчинять новий злочин, до покарання, призначеного за новим вироком, додадуть невідбуту частину за попереднім вироком.

За ухилення від контракту таким особам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Законом передбачено, що контракт таких військовослужбовців закінчиться із завершенням особливого періоду служби або оголошенням рішення про демобілізацію.

Відпустку таким військовослужбовцям не надаватимуть.

Нагадаємо, за ухвалення закону проголосували 279 депутатів (при необхідних для ухвалення рішення 226).

Нардеп Ярослав Желєзняк зазначає, що депутати частково прибрали із законопроекту корупційні ризики, зокрема, відібрали право на мобілізацію з в’язниці для тих, хто був засуджений за особливо тяжкі злочини (зокрема вбивств та зґвалтування), а також для колишніх депутатів та деяких відомих корупціонерів.

Раніше масовою мобілізацією на фронт ув’язнених активно займалася лише влада росії. За даними ЗМІ, які після цього неодноразово підтверджувалися різними джерелами, вперше до такої практики ще у 2022 році вдався засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин, при цьому ув’язнених відправляли на фронт без жодних змін у законодавстві росії.

Після смерті Пригожина та припинення участі «Вагнера» у військових діях в Україні вербуванням ув’язнених у війська почало займатися Міністерство оборони росії.