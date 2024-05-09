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Ракурс
Последствия обстрела Никополя. Фото: Сергей Лысак

Два человека погибли и двое пострадали в результате обстрела Никополя

9 мая 2024, 09:49
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Дніпропетровська область знову була обстріляна російськими окупантами.


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Зокрема, ворог завдав ударів з артилерії по Нікополю. Обстріл вівся сьогодні вранці. Загинули 62-річний чоловік та 65-річна жінка. Поранення дістали чоловіки 39 та 67 років. Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак 9 травня повідомив у Telegram.

У самому місті через обстріл загорівся приватний будинок. Ще дві оселі були пошкоджені. Також снаряди та їхні осколки зачепили п’ять багатоквартирних будинків. Пошкоджено й магазин, два торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін.

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли Салтівський район Харкова. Постраждали восьмеро осіб. Поранення дістали дівчинка восьми років, двоє хлопчиків 14 років та хлопчик 15 років. Двоє хлопців у важкому стані, в одного — ампутація. Серед постраждалих також троє дорослих — 55-річний чоловік із травмами середнього ступеня та дві жінки 80 та 32 років у легкому стані.

Источник: Ракурс


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