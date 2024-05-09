Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак

https://racurs.ua/ua/n195147-dvoie-osib-zagynuly-y-dvoie-postrajdaly-vnaslidok-obstrilu-nikopolya.html

Ракурс

Дніпропетровська область знову була обстріляна російськими окупантами.

.

Зокрема, ворог завдав ударів з артилерії по Нікополю. Обстріл вівся сьогодні вранці. Загинули 62-річний чоловік та 65-річна жінка. Поранення дістали чоловіки 39 та 67 років. Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак 9 травня повідомив у Telegram.

У самому місті через обстріл загорівся приватний будинок. Ще дві оселі були пошкоджені. Також снаряди та їхні осколки зачепили п’ять багатоквартирних будинків. Пошкоджено й магазин, два торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли Салтівський район Харкова. Постраждали восьмеро осіб. Поранення дістали дівчинка восьми років, двоє хлопчиків 14 років та хлопчик 15 років. Двоє хлопців у важкому стані, в одного — ампутація. Серед постраждалих також троє дорослих — 55-річний чоловік із травмами середнього ступеня та дві жінки 80 та 32 років у легкому стані.