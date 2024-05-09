Наслідки атаки на Бєлгород. Фото: російські Telegram-канали

https://racurs.ua/ua/n195146-vybuhy-progrymily-v-rosiyskomu-bielgorodi-vynykly-pojeji-foto.html

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Російський Бєлгород у ніч проти 9 травня був обстріляний — у місті пролунали кілька вибухів та сталися пожежі.

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Російська диктатору кілька разів оголошували повітряну тривогу в області начебто через «ракетну загрозу». У мережі оприлюднюють кадри із вибухами та стовпами диму у Бєлгороді, пожежами та пошкодженими та згорілими автомобілями. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Пропаганда заявляє, зокрема, про «влучання» у будинок на вулиці Слов’янській. Місцевий губернатор В’ячеслав Гладков стверджує про вісьмох постраждалих та «прямі влучення в житлові багатоквартирні будинки та автомобілі».

Також заявляється про пошкодження чотирьох приватних житлових домоволодінь у селищі Дубове.

Нагадаємо, у ніч проти 9 травня шість безпілотників атакували нафтобазу у селі Юровка Краснодарського краю росії. Були пошкоджені резервуари з паливом, але росіяни традиційно заявили про «збиття» усіх дронів.