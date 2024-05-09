Александра Кубракова уволили с должности вице-премьер-министра. Фото:

https://racurs.ua/n195150-parlament-podderjal-uvolnenie-aleksandra-kubrakova.html

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Олександра Кубракова звільнили з посади віце-прем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

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Відповідне рішення 9 травня ухвалила Верховна Рада. За це проголосували 272 народні депутати. Самого Кубракова під час голосування не було в залі. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також був відсутній. Також невідомо, коли буде призначена заміна Кубракову. Про це нардеп Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Сам Кубраков повідомив у Facebook, що керівництво фракції «Слуга народу» й очільник уряду з ним це рішення не обговорювали, на засідання профільного комітету його не запрошували.

Щодо голосування за даний проект постанови Верховною Радою — за 5 років спільної роботи ми пройшли великий шлях. З абсолютною більшістю — шлях в одному напрямку. Кожен приймає рішення відповідно до своїх переконань і несе за це відповідальність, — зазначив він.

Як відомо, з 19 листопада 2019 року по 20 травня 2021 року Кубраков очолював Державне агентство автомобільних доріг. Міністром інфраструктури його призначили 20 травня 2021 року. А 1 грудня 2022 року він став віце-прем'єр-міністром України з питань відновлення.

Нагадаємо, проект постанови № 11248 про звільнення Олександра Кубракова з посади 9 травня подала група народних депутатів, зокрема голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.