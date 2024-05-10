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Буданов лично поблагодарил 81-летнюю бабушку из Луцка, которая донатит на армию
Буданов лично поблагодарил 81-летнюю бабушку из Луцка, которая донатит на армиюhttps://racurs.ua/n195188-budanov-lichno-poblagodaril-81-letnuu-babushku-iz-lucka-kotoraya-donatit-na-armiu.htmlРакурс
Кирило Буданов особисто подякував 81-річній бабусі з Луцька, яка допомагає українській армії донатами.
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Без вас і мільйонів українців, які підтримують наше військо, нам було б важче відправляти на дно російські кораблі. Вдячний вам за ваші зусилля, — сказав Буданов у зверненні.
Представник ГУР Андрій Юсов приїхав у гості до неї та увімкнув на планшеті особисте привітання голови ГУР.
Приходить пенсія — я спершу доначу на дрони, потім купую ліки, а на решту — вже ласощі, — розповідає пані Тамара Онуфріївна.
Вона методично записує усі пожертви в старенький зошит. У сусідньому стовпчику — веде перелік затоплених російських кораблів, які вдалося відправити на дно завдяки донатам. Попри невелику пенсію, жінка щоразу знаходить можливість допомогти своїй армії, кажуть у ГУР.
Відео з обліком знищеної ворожої техніки зібрало сотні тисяч переглядів і спонукає інших українців наслідувати приклад волинської бабусі:
Ваш приклад надихає українців продовжувати підтримувати нашу армію, знищувати ворога і наближати українську перемогу, — сказав у зверненні до пані Тамари керівник розвідки.