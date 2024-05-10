Певца Монатика остановила ТЦК в центре Киева. Фото:

https://racurs.ua/n195194-tck-i-policiya-ostanovili-pevca-monatika-v-centre-kieva-video.html

Ракурс

Співак Дмитро Монатік (MONATIK) був зупинений співробітниками ТЦК в Києві.

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Столичні правоохоронці спільно з представниками Територіального центру комплектування зупинили на Хрещатику чоловіка, який був дуже схожим на Монатіка. Відповідне відео в мережі опублікувало видання Telegraf.

За словами авторів відео, співака зупинили для перевірки документів. Жодного скандалу не відбулося.

Згодом сам артист в Instagram підтвердив, що його справді зупинили в столиці. Монатік зізнався, що для нього подібна перевірка — не новина. Його відпустили після того, як перевірили його дані та облік.

Представники ТЦК дійсно зупинили мене на Хрещатику, ввічливо спитали чи оновив дані та попросили на перевірку військовий квиток. На військовому обліку стою. Дані поновив. Це вже не перша перевірка, адже я багато їжджу між українськими містами й такі перевірки проходять постійно, як і для всіх громадян України, — написав співак.

Нагадаємо, днями представники ТЦК силоміць затримали та доставили до військкомату 25-річного гравця футбольного клубу «Хуст» Миколу Сираша. В ФК обурилися такими діями військкомів, але на захист ТЦК стали в ОК «Захід». Там заявили, що «вболіваємо за український футбол, але захист України ставимо на перше місце».