США объявили о новом пакете помощи Украине. Фото:

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Військову допомогу Україна отримає від союзників.

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У п’ятницю, 10 травня, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Президент Джо Байден дав розпорядження державному секретареві Ентоні Блінкену виділити 400 млн дол. на потреби України. Про це йдеться на сайті Білого дому.

У Пентагоні зазначили, що до пакету увійшли:

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

додаткові боєприпаси для NASAMS;

ПЗРК Stinger;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами;

додаткові HIMARS та боєкомплект для цих систем;

артилерійські снаряди калібрів 155-мм та 105-мм;

БМП Bradley;

БТР M113;

MRAP;

причепи для транспортування важкого обладнання;

ПТКР TOW;

протитанкові комплекси Javelin та протитанкові гранатомети AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

протирадіолокаційні ракети HARM;

стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї і гранати;

підривні боєприпаси та засоби для розчищення завад;

берегові та річкові патрульні катери;

засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;

запасні частини, обладнання для технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.

За інформацією видання Politico, Україні передадуть також бойові машини піхоти Bradley, машини із захистом від мін і засідок (MRAP), протитанкові комплекси Javelin та інші боєприпаси.

Нагадаємо, це вже другий пакет військової допомоги Україні від США після того, як Конгрес виділив на це гроші наприкінці квітня.

Президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом законопроект, який передбачає майже 61 млрд дол. допомоги Україні та іншим союзникам США. Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 млрд дол.

Джерело: Politico