Канада выделит 55 млн. дол. на усиление украинской ПВО. Фото:

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Канада виділить кошти на посилення української протиповітряної оборони.

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Оттава ухвалила рішення передати 55,7 млн дол. США на ініціативу Берліна щодо посилення ППО України. За ці гроші мають знайти системи протиповітряної оборони та швидко передати їх Україні. Про це заявили у міністерстві оборони Канади після візиту міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

Завдяки інвестиціям Канади в німецьку ініціативу, ми разом працюємо над тим, щоб забезпечити Україну критично важливими системами протиповітряної оборони, необхідними їй для захисту свого народу, — зазначив очільник канадського Міноборони Білл Блер.

Нагадаємо, 27 квітня міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер оголосила, що Збройним силам України передадуть ракети для систем протиповітряної оборони з власних запасів.

Також Брюссель приєднався до німецької ініціативи з постачання систем ППО й виділить на це 200 млн євро.

Також у квітні Сполучені Штати Америки пообіцяли виділити Україні 138 млн дол. на модернізацію систем ППО HAWK Phase III Sustainment.