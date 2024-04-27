Бельгія надасть Україні ракети до ППО та 200 млн євро. Фото:

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Бельгія надасть Україні додаткову військову допомогу.

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Після засідання у форматі «Рамштайн» міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер оголосила про додаткову допомогу, що посилить українську протиповітряну оборону. ЗСУ передадуть ракети для систем протиповітряної оборони з власних запасів. Про це пише бельгійський телеканал RTBF.

Також Брюссель виділить 200 млн євро для участі в німецькій ініціативі з постачання систем ППО.

Ми залишатимемося мобілізованими протягом наступних тижнів, щоб підтримати Україну. Наше послання залишається незмінним: того дня, коли росія припинить своє вторгнення і відмовиться від незаконно окупованих територій, конфлікт закінчиться, — зазначила вона.

А прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо анонсував прискорене постачання Україні власних винищувачів F-16, яке відбудеться до кінця 2024 року. Раніше очікувалося, що бельгійські літаки прибудуть на початку 2025 року.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін за підсумками засідання «Рамштайну» заявив, що Сполучені Штати виділяють 6 млрд дол. у рамках ініціативи на закупівлю озброєння для України. Глава Пентагону наголосив, що це нова, довгострокова і найбільша за обсягами програма допомоги Україні.

Джерело: RTBF