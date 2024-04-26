США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Фото:

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США виділили 6 млрд дол. у рамках ініціативи на закупівлю озброєння для України.

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Це нова, довгострокова і найбільша за обсягами програма допомоги Україні. Про це 26 квітня за підсумками засідання «Рамштайну» на брифінгу заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Я радий оголосити про виділення 6 млрд дол. в рамках ініціативи допомоги Україні. Це допоможе нам закуповувати зброю, яка виробляється в США, — зазначив він.

Глава Пентагону наголосив, що це — найбільший пакет військової допомоги, про який США оголосили станом на сьогодні.

До нового пакету допомоги увійдуть:

боєприпаси для систем Patriot, HIMARS, NASAMS;

артилерійські боєприпаси;

зброя для боротьби з БпЛА;

ракети класу повітря-земля для винищувачів,

безпілотники.

Президент США Джо Байден у соцмережі Х анонсував, що нова зброя та боєприпаси Україні будуть відправлені вже цього тижня.

І на цьому тижні ми відправляємо зброю та техніку в Україну, яка захищається від російських бомбардувань, — написав він.

Нагадаємо, цього тижня американська влада остаточно схвалила надання військової допомоги Україні. Закон про надання українцям допомоги на понад 60 млрд дол., Джо Байден вже підписав. Силам оборони обіцяють передати далекобійні високоточні ракети ATACMS, артилерію, протитанкову зброю, ракети для HIMARS та інше озброєння.

Перед цим Україна упродовж кількох місяців не отримувала допомоги від США, бо важливий для Києва законопроект довгий час не міг пройти голосування у Конгресі.