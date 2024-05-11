Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пожар в Ровеньках Луганской области, скриншот видео

В оккупированных Ровеньках после взрывов вспыхнула нефтебаза (ВИДЕО)

11 мая 2024, 08:29
999

На Луганщині в тимчасово окупованих Ровеньках вчора, 10 травня, пізно ввечері після вибухів загорілася нафтобаза.


.

Відповідні відео з’явилися у соцмережах.

Згодом окупанти заявили, що по нафтобазі було завдано ракетного удару. Стверджується, що в результаті влучання є загиблі та поранені.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров