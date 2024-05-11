Пожар в Ровеньках Луганской области, скриншот видео

https://racurs.ua/n195208-v-okkupirovannyh-rovenkah-posle-vzryvov-vspyhnula-neftebaza-video.html

Ракурс

На Луганщині в тимчасово окупованих Ровеньках вчора, 10 травня, пізно ввечері після вибухів загорілася нафтобаза.

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Відповідні відео з’явилися у соцмережах.

Згодом окупанти заявили, що по нафтобазі було завдано ракетного удару. Стверджується, що в результаті влучання є загиблі та поранені.