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Пожар в Ровеньках Луганской области, скриншот видео
В оккупированных Ровеньках после взрывов вспыхнула нефтебаза (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195208-v-okkupirovannyh-rovenkah-posle-vzryvov-vspyhnula-neftebaza-video.htmlРакурс
На Луганщині в тимчасово окупованих Ровеньках вчора, 10 травня, пізно ввечері після вибухів загорілася нафтобаза.
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Відповідні відео з’явилися у соцмережах.
Згодом окупанти заявили, що по нафтобазі було завдано ракетного удару. Стверджується, що в результаті влучання є загиблі та поранені.