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Пожежа у Ровеньках на Луганщині, скріншот відео
В окупованих Ровеньках після вибухів спалахнула нафтобаза (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195208-v-okupovanyh-rovenkah-pislya-vybuhiv-spalahnula-naftobaza-video.htmlРакурс
На Луганщині в тимчасово окупованих Ровеньках вчора, 10 травня, пізно ввечері після вибухів загорілася нафтобаза.
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Відповідні відео з’явилися у соцмережах.
Згодом окупанти заявили, що по нафтобазі було завдано ракетного удару. Стверджується, що в результаті влучання є загиблі та поранені.