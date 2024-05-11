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Ракурс
Пожежа у Ровеньках на Луганщині, скріншот відео

В окупованих Ровеньках після вибухів спалахнула нафтобаза (ВІДЕО)

11 тра 2024, 08:29
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На Луганщині в тимчасово окупованих Ровеньках вчора, 10 травня, пізно ввечері після вибухів загорілася нафтобаза.


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Відповідні відео з’явилися у соцмережах.

Згодом окупанти заявили, що по нафтобазі було завдано ракетного удару. Стверджується, що в результаті влучання є загиблі та поранені.

Джерело: Ракурс


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