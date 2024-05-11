Последствия взрыва в Донецке, скриншот видео

https://racurs.ua/n195220-v-donecke-proizoshel-prilet-po-restoranu-gde-otmechali-10-let-provozglasheniya-dnr-video.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 11 травня, стався приліт по ресторан, де російські бойовики святкували 10 років проголошення так званої «ДНР».

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Денис Казанський.

Російські пропагандистські ЗМІ стверджують, що удар було завдано по місцю, де «готувався автопробіг на честь 10-річчя» проголошення так званої «республіки».