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Ракурс
Последствия взрыва в Донецке, скриншот видео

В Донецке произошел прилет по ресторану, где отмечали «10 лет провозглашения ДНР» (ВИДЕО)

11 мая 2024, 14:31
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У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 11 травня, стався приліт по ресторан, де російські бойовики святкували 10 років проголошення так званої «ДНР».


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Денис Казанський.

Російські пропагандистські ЗМІ стверджують, що удар було завдано по місцю, де «готувався автопробіг на честь 10-річчя» проголошення так званої «республіки».

Источник: Ракурс


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