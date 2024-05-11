Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки вибуху у Донецьку, скріншот відео

У Донецьку стався приліт по ресторану, де відзначали «10 років проголошення ДНР» (ВІДЕО)

11 тра 2024, 14:31
999

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 11 травня, стався приліт по ресторан, де російські бойовики святкували 10 років проголошення так званої «ДНР».


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Денис Казанський.

Російські пропагандистські ЗМІ стверджують, що удар було завдано по місцю, де «готувався автопробіг на честь 10-річчя» проголошення так званої «республіки».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів