Оккупанты заявили о подрыве дамбы на Харьковщине — в ОВА прокомментировали

Оккупанты заявили о подрыве дамбы на Харьковщине. Скриншот с видео врага

https://racurs.ua/n195227-okkupanty-zayavili-o-podryve-damby-na-harkovschine-v-ova-prokommentirovali.html

Ракурс

Російські війська завдали удару по греблі через річку Сіверський Донець у районі Старого Салтова.

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У мережі окупанти опублікували відео моменту удару по дамбі. Ймовірно, таким чином агресор хоче ускладнити логістику Збройних сил України на кордоні у районі Вовчанська.

За інформацією ЗМІ, ворог міг влучити у тимчасовий пішохідний перехід для місцевих, який зробили у 2023 році.

В Харківській обласній військовій адміністрації вже відреагували на цю ситуацію. Керівник ОВА Олег Синєгубов запевнив, що зараз логістика для цивільних йде без якихось обмежень.

Просто будемо зважати на ту військову ситуацію на обстановку яка є у нас. Це стратегічна для нас переправа, тому ми обмежимо комунікацію щодо неї, — зазначив він.

Також він додав, що влада має й альтернативні шляхи для переправи, які було встановлено ще у 2022−2023 роках.

Нагадаємо, в ОСУВ «Хортиця» повідомляли, що у Харківській області на напрямках села Липці та міста Вовчанськ йдуть контрудари. Села Стрілеча, Пильна, Борисівка, а також район Олійникове та Огірцеве фактично перебувають в «сірій зоні» — там бої.